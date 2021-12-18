اليوم السابع
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السبت، 18 ديسمبر 2021 07:22 م
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انتشال جثمان شاب من ترعة بكفر الشيخ عقب سقوط سيارته فى المياه

السبت، 18 ديسمبر 2021 07:02 م
انتشال جثمان شاب من ترعة بكفر الشيخ عقب سقوط سيارته فى المياه توافد عدد كبير من المواطنين لمتابعة استخراج الجثمان
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة كفر الشيخ، من إنتشال جثة شاب تعرض لحادث إنقلاب سيارة بترعة علي طريق كفر الشيخ إسحاقة، بنطاق مركز كفر الشيخ.
 
تلقي اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بلاغ بإنقلاب سيارة بترعة قرية إسحاقة بنطاق مركز كفر الشيخ، وذلك فجر أمس الجمعة.
 
إنتقل علي الفورعدد من القيادات الأمنية لموقع البلاغ، وتم إستدعاء قوات الإنقاذ النهري، التي قامت بإجراء عمليات ومسح الترعة بمساعدة الأهالي، لتتمكن منذ قليل، بإنتشال جثمان الشاب، حيث تبين أنه يدعي" عمر السيد النجار"، مقيم بقرية الخضيري، التابعة لمركز كفر الشيخ.
 
فيما دفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، بسيارة إسعاف إلي موقع إنتشال الجثمان بترعة قرية إسحاقة ليتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.
اثناء محاولة انتشال الجثمان
اثناء محاولة انتشال الجثمان

توافد عدد كبير من المواطنين لمتابعة استخراج الجثمان
توافد عدد كبير من المواطنين لمتابعة استخراج الجثمان

جانب نمن متابعة انتشال الجثمان
جانب نمن متابعة انتشال الجثمان

 


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