الولايات المتحدة تثمن دور الإمارات كشريك رئيسي في مواجهة التحديات الإقليمية

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ثمنت الولايات المتحدة، الدور الذي تلعبه دولة الإمارات كشريك رئيسي في مواجهة التحديات الإقليمية، واتفقت مع الإمارات على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين باعتبارها شراكة قائمة على أولويات المصالح المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك جاء خلال اجتماع وفد رفيع المستوى من الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة واشنطن، ضمن فعاليات منتدى الحوار العسكري السنوي المشترك.

ويعد المنتدى الدفاعي الثنائي المشترك هو الأهم من نوعه لتعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين، حيث تم خلال هذا اللقاء الذي عقد يومي 15 و16 ديسمبر الجاري، مراجعة شاملة للمصالح الأمنية المشتركة بما يخدم المصالح الوطنية لكلا البلدين، ومناقشة مجموعة واسعة من الأهداف الاستراتيجية والتحديات الراهنة في المنطقة.

كما ناقش الاجتماع مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدفاعية، بما في ذلك متغيرات أوضاع الأمن الإقليمي الحالية؛ بالإضافة إلى ملفات مكافحة الإرهاب، وأمن الملاحة البحرية الدولية، وسبل التعاون الأمني بين البلدين الصديقين.