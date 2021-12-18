الهند تسجل 7145 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت تسجيل 7145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 34 مليونا و733 ألفا و194 إصابة.



وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية - بأنه تم تسجيل 289 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 477 ألفا و158 وفاة.



وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في البلاد بلغ 84 ألفا و565 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 34 مليونا و171 ألفا و471 شخصا، وذلك بعدما تعافي 8706 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية