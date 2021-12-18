اليوم السابع
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الهجرة تنظم أنشطة ترفيهية لأبناء المصريين بالخارج واستعراض تطبيق "اتكلم عربى"

السبت، 18 ديسمبر 2021 10:55 ص
الهجرة تنظم أنشطة ترفيهية لأبناء المصريين بالخارج واستعراض تطبيق "اتكلم عربى" وزارة الهجرة
كتب ــ محمود راغب

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ينطلق اليوم الجزء الثاني من فعاليات وزارة الهجرة بالجناح المصري في معرض إكسبو 2020 دبي في دولة الإمارات الشقيقة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بأنشطة لأبنائنا المصريين بالخارج وعائلاتهم.
 
كما سيتم استعراض تطبيق "اتكلم عربي" والترويج له،  ذلك التطبيق الذي قامت بإنتاجه بالكامل شركة نهضة مصر للنشر، يقدم محتوى تعليميًا شيقًا لتعليم الأطفال اللغة العربية، إلى جانب تقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا، حيث يقدم مواقف حياتية مختلفة عبر القصص والأغاني تهدف لخلق معايشة متكاملة تقدم عاداتنا وتقاليدنا في إطار ممتع وجذاب.
 
وفي ختام الفعاليات، ستعقد ندوة حوارية موسعة حول المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والكاتب الكبير الدكتور مدحت العدل مؤلف الاغنية الرسمية للمبادرة والفنانة كارول سماحة مطربة الأغنية الرسمية.
 
ويأتي تنظيم هذه الندوة في اليوم العالمي للغة العربية الذي يتم الاحتفال به في 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإدخال اللغة العربية ضمن لغات عملها الرسمية في 18 ديسمبر عام 1973.
 
 

الهجره

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مبادره اتكلم عربى

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اكسبو دبى

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