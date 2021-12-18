الهجرة العراقية: إغلاق جميع مخيمات النازحين في المحافظات باستثناء إقليم كردستان

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أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم السبت، إغلاق جميع مخيمات النازحين في المحافظات باستثناء إقليم كردستان، مبينة أنه خلال هذا الشهر سيتم غلق آخر مخيم للنزوح في الموصل؛ وهو مخيم "الجدعة".



وقالت وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق جابرو - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "مخيمات إقليم كردستان من الصعب إغلاقها لأنه لا توجد لدى الوزارة سلطة عليها، وهي تابعة لحكومة الإقليم، لكن الوزارة تنسق لغلق مخيمات دهوك وأربيل والسليمانية"، مؤكدة أن "الوزارة مع العودة الطوعية لكنها ترى عدم وجود إرادة حقيقية لدى إقليم كردستان لإنهاء ملف النزوح".



ولفتت جابرو إلى أن "الوزارة لا تستطيع الضغط على حكومة إقليم كردستان لغلق المخيمات، لكنها تطلب أن يكون هناك باب حوار مع الحكومة الاتحادية لإنهاء ملف النزوح"، مشيرة إلى أن "أغلبية النازحين في مخيمات أربيل والسليمانية تم تهيئة مدنهم باستثناء أهالي سنجار الذين ينتظرون تطبيق اتفاقية سنجار كي يتمكنوا من العودة إلى مدنهم مجددا".