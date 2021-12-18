الكشف على 204 حالات فى قافلة طبية تابعة لـ"حياة كريمة" بقرية الحمروين

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، اليوم السبت، توقيع الكشف الطبي على 204 مواطنين بقرية الحمروين شمال مدينة القصير، وسط البحر الأحمر، ضمن مبارة حياة كريمة.

وأكدت مديرية الصحة بالبحر الأحمر في بيان لها أن لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان وتحت اشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر اقيمت قافلة طبية بالوحدة الصحية بالحمراوين التابعة لادارة القصير الصحية يوم 17 و18 ديسمبر الجارى .

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف وصرف العلاج 204 حالات بمختلف التخصصات الطبية، كما توقيع الفحص المعملي لـ 29 حالة، و21 حالة أشعة وسونار، و39 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتقام تلك القوافل العلاجية لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع اهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر .