اليوم السابع
Ads
السبت، 18 ديسمبر 2021 12:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الصومال: إجراء انتخابات مجلس الشعب على 3 مقاعد فى الأقاليم الشمالية

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:35 ص
الصومال: إجراء انتخابات مجلس الشعب على 3 مقاعد فى الأقاليم الشمالية انتخابات الصومال - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت لجنة انتخابات الأقاليم الشمالية الصومالية، قائمة انتخاب ثلاث مقاعد من مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي بحسب وكالة أنباء الصومال سونا.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب اللجنة فإنه سيتم الشروع في عملية انتخاب المرشحين لعضوية مجلس الشعب الفيدرالي اليوم السبت .

وكانت انطلقت الانتخابات مطلع نوفمبر الماضى في مقديشو بانتخاب مقاعد من الأقاليم الشمالية، 8 مقاعد حتى الآن، تلتها ولايتا غلمدغ وجنوب غرب الصومال 5 و3 على الترتيب، ويصل مجموع المقاعد المنتخبة حتى الآن إلى 16 عضوا من أصل 275 يتكون منهم المجلس ومن المقرر، أن تتوالى في المدن الأخرى من وجوبالاند، وبونتلاند، وهير شبيلي أيام القادمة..

لكن انتخابات المقاعد الـ16 طالتها احتجاجات سياسية من جانب مرشحي الرئاسة وعشائرية تؤكد عدم النزاهة.


انتخابات الصومال

انتخابات مجلس الشعب

الصومال

مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجفاف يتفاقم والمجاعة تفتك بالصومال.. موجة قحط تضرب القرى وتقتل 6 أشخاص.. رئيس الوزراء يعلن الطوارئ ويدعو العالم لنجدة شعبه.. والأمم المتحدة: 2.3 مليون لديهم نقص غذاء.. وتقارير تؤكد: 4 ملايين فى خطر داهم

الخميس، 16 ديسمبر 2021 07:00 ص

سفير مصر الجديد بالصومال يقدم أوراق اعتماده للرئيس الصومالى

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:44 م

الارهاب.. خطر يتهدد الكريسماس فى أفريقيا.. هجمات ميليشيا الشباب بالصومال تستهدف قوات حفظ السلام.. شرق الكونغو معقل لنشاط المتطرفين.. والقوات التابعة لداعش تنشر الرعب.. وآلاف مهددون بالقتل فى الساحل الأفريقى

الخميس، 09 ديسمبر 2021 08:30 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة