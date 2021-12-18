الصومال: إجراء انتخابات مجلس الشعب على 3 مقاعد فى الأقاليم الشمالية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أصدرت لجنة انتخابات الأقاليم الشمالية الصومالية، قائمة انتخاب ثلاث مقاعد من مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي بحسب وكالة أنباء الصومال سونا.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب اللجنة فإنه سيتم الشروع في عملية انتخاب المرشحين لعضوية مجلس الشعب الفيدرالي اليوم السبت .

وكانت انطلقت الانتخابات مطلع نوفمبر الماضى في مقديشو بانتخاب مقاعد من الأقاليم الشمالية، 8 مقاعد حتى الآن، تلتها ولايتا غلمدغ وجنوب غرب الصومال 5 و3 على الترتيب، ويصل مجموع المقاعد المنتخبة حتى الآن إلى 16 عضوا من أصل 275 يتكون منهم المجلس ومن المقرر، أن تتوالى في المدن الأخرى من وجوبالاند، وبونتلاند، وهير شبيلي أيام القادمة..

لكن انتخابات المقاعد الـ16 طالتها احتجاجات سياسية من جانب مرشحي الرئاسة وعشائرية تؤكد عدم النزاهة.