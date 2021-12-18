اليوم السابع
Ads
السبت، 18 ديسمبر 2021 03:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الصحة السعودية تسجل 116 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة فقط

السبت، 18 ديسمبر 2021 03:05 م
الصحة السعودية تسجل 116 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة فقط كورونا في السعودية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (116) حالة مؤكدة، وتعافي (96) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (34) حالة.
 
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (550738) حالة، وعدد حالات التعافي (539981) حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8861) حالة.
 
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الصحة السعودية

كورونا

السعودية

كورونا في السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة