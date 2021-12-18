الصحة السعودية تسجل 116 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة فقط

وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (116) حالة مؤكدة، وتعافي (96) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (34) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (550738) حالة، وعدد حالات التعافي (539981) حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8861) حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).