الصحة التونسية: تطعيم 40 ألفا و508 أشخاص ضد كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تطعيم 40 ألفا و508 أشخاص باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس من بينهم 7 آلاف و272 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن 5 ملايين و451 ألفا و952 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 11 مليونا و225 ألفا و580 جرعة بينها 25 ألفا و764 جرعة للسفر.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح يبلغ 7 ملايين و292 ألفا و551 شخصا حتى الآن.