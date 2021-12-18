اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة التونسية: تطعيم 40 ألفا و508 أشخاص ضد كورونا خلال 24 ساعة

السبت، 18 ديسمبر 2021 04:00 م
الصحة التونسية: تطعيم 40 ألفا و508 أشخاص ضد كورونا خلال 24 ساعة كورونا في تونس
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تطعيم 40 ألفا و508 أشخاص باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس من بينهم 7 آلاف و272 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن 5 ملايين و451 ألفا و952 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 11 مليونا و225 ألفا و580 جرعة بينها 25 ألفا و764 جرعة للسفر.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح يبلغ 7 ملايين و292 ألفا و551 شخصا حتى الآن.

 


الصحة التونسية

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كورونا في تونس

كورونا

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