السيطرة على حريق نشب بـ3 محال تجارية بالعاشر من رمضان بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق اندلع بـ3 محال تجارية بالقرب من مجمع صيدناوى بمدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة شرطة النجدة بنشوب حريق بناحية مجمع صيدناوى بمدينة العاشر من رمضان.

هرعت سيارات الإسعاف لوقوع مصابين، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي المحال المجاورة، وتبين أن الحريق نشب بـ 3 محال أقمشة وملابس ويرجح أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائى، جرى تحرير محضر بالواقعة وتم انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.