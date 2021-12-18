السجن 3 سنوات لسائق قتل مواطنا نتيجة السرعة الزائدة فى القطامية

كتب أحمد حسني

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، "محمد .س" سائق بالسجن 3 سنوات، لاتهامه باستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميبن بارتكاز أمني بالقطامية.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال حسين أحمد، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا وأمجد محمد أبوالفتوح، وأمانة سر شريف محمد علي ووليد سيد.

وكشف أمر إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات ، أنه بدائرة قسم شرطة القطامية، استعمل القوة والعنف مع موظفين عمومين وهم ملازم أول ومعاوني الشرطة لحملهم بغير حق علي الامتناع عن عمل من وظيفتهم، بأنه وعقب ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني وبملاحقتهم له لضبطه قاد سيارته وألقى حمولتها أمامهم حال سيره لمنعهم من ضبطه وقد بلغ بذلك مقصده وتمكن من الفرار علي النحو المبين بالتحقيقات .

وأضاف أمر الإحالة بأن المتهم تسبب خطأ في موت مواطن، وكان ذلك نتيجة عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين بأن قاد سيارته بسرعة تجاوز العد المسموح به وقد اصطدم بالارتكاز الأمني مصطدما بالمجني عليه حال تأدية عمله محدثا وفاته وقد نكل عن وقت الحادث عن مساعدته علي النحو المبين بالتحقيقات .