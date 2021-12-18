الداخلية تضبط 59 قطعة سلاح وتنفذ 51 ألف حكم

كتب محمود عبد الراضي

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (59) قطعة سلاح نارى ، (169) قضية مخدرات وتنفيذ (51373) حكم قضائى متنوع.

ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (9) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة (15) متهم "لعدد 7 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ (5463) حكم قضائى متنوع.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقه مبلغ مالى من داخل مسكنه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين – على صلة قرابة بالمجنى عليه - مقيمان بذات الدائرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بإستخدام نسخة من مفتاح الشقة تحصلا عليه أثناء ترددهما على مسكن المجنى عليه، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليـه علـى متطلباتهما الشخصية، و تخلصهما من مفتـاح الشقة بإلقائه بالطريق العام عقب إرتكابهم الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المواطنات بإكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها بدائرة القسم، وتلقيها إتصالاً هاتفياً ساومها خلاله المتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية")، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد مساومة مالكيها لإعادتها مقابل مبالغ مالية ، والتصرف فيها بالبيع لعملائهم عـقـب تحصلهم على مبلغ المساومة ، وأقروا بإرتكابهم واقعة أخرى بذات الأسلوب ، وأقـروا بتصرفهم فى السيارة بالبيع لدى عميلهم (سائق - مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية") مقابل تحصلهم على كمية من المواد المخدرة، فتم إستهداف الأخير وضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتان وإتهموهما بالسرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مندوب بشركة شحن) بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها بدائرة القسم، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أن مالكها وراء إرتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة ملكه والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك وكسر الجادون" بالإشتراك مع (آخران) تم ضـبـطهما.. وبحوزة أحدهما الدراجة النارية المستولى عليهـا .. وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإشتراك مع المتهم الأول بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب ، وأنهم وراء إرتكاب عدد (6) حوادث سرقة، وأضافوا بأنهم قاموا بتصرفهم الدراجات المستولى عليها بالبيع لدى (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الجيزة).. أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أكدا أقوال المتهمين وأرشدا عن كافة الدراجات المستولى عليها بمكان إخفائهم.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة إختطاف أحد الأشخاص بالجيزة وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) وقرر بغياب شقيقه "يحملان جنسية إحدى الدول" وعقب ذلك ورد له إتصال هاتفى طلب منه تحويل مبلغ مالى عن طريق خدمة تحويل الأموال بإحدى شركات المحمول لإطلاق سراح شقيقه، فتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).. كما أمكن تحديد مكان إحتجاز المجنى عليه بإحدى الشقق السكنية ملك أحدهم كائنة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض "مُطواة ") وبرفقتهم المجنى عليه، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى التعرف على بعض الأشخاص عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى وإستدراجهم لمقابلتهم بغرض السرقة .. وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على الحقوق الأدبية والملكية الفكرية.. وأثنـاء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث قـسـم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة بحملة لفحص المكتبات والمتعاملين فـى بيـع وتداول المطبوعات الكائنة بدائرة قسم شرطة الوايلى تمكنوا من ضبط (المسئول عن مكتبة - مقيم بمحافظة الغربية).. لقيامه ببيع وتداول الكتب الخاصة بعدد من الكليات بدون تصريح أو موافقة مؤلفيها ، وذلك بالمخالفة للقانون.. وعُثر بداخل المكتبة والمخزن الخاص بها على (عدد 15 ألف كتاب "جميعهم منسوخين ومقلدين")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الدقهلية ، سبق إتهامه فـى عدد من القضايا من بينها "سرقة – سلاح – مخدرات" ) بالإتجار فـى المواد المخدرة والأسلحة النارية وإتخاذه من بحيرة المنزلة بنطاق مديرية أمن دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته ( بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) .. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بإستقبالها (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز) متوفى إثر إصابته جروح طعنية بالصدر، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفـى ووالده.. لخلافات أسرية "رغبة المتوفـى فـى بيع المنزل محل إقامتهما وإعتراض والده" قام على إثرها والده بالتعدى عليه بسلاح أبيض (سكين) فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأضاف بسابقة قيام المجنى عليه بالتعدى عليه بالضرب أكثر من مرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (8 أشخاص "لـ5 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى الشرقية والجيزة).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة"، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم تنسيقاً ومديريتى أمن الجيزة والشرقية وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (10) وقائع سرقة بدوائر أقسام شرطة (ميت غمر - أول المنصورة - أول طنطا - الدخيلة بالإسكندرية - أول شبرا الخيمة بالقليوبية - ثان المنصورة - المنزلة - ومركز شرطة زفتى) وأرشدوا عن المسروقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" متخذان من دائرة قسم شرطة أول المحلة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (4) وقائع بدائرة القسم ، وأرشدا عن المسروقات داخل جراج خاص بأحدهما تمهيداً لتغيير معالمها وبيعها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الغربية).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك الكهربائية" متخذان من دائرة قسم شرطة زفتى مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (13) واقعة بدوائر (قسمى شرطة زفتى وأول المحلة - مركز شرطة السنطة بالغربية - قسمى شرطة ميت غمر وثان المنصورة ومركز شرطة طلخا بالدقهلية- مركزى شرطة قويسنا وبركة السبع بالمنوفية) ، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما (شخصين "لهما معلومات جنائية") أمكن ضبطهما والمسروقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة لإلحاق الطلاب للدراسة بالخارج "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة).. بإنشاء كيان وهمى كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، وأعلن مــــن خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد إستقطاب الضحايا والإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمقر الشركة وضُبط بداخلها (14 جواز سفر مصرى بأسماء أشخاص مختلفة خاصين بضحاياه - 2 أكلاشيه- 45 عقد إلحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الدولية بأسماء أشخاص مختلفة- 3 دفاتر إيصالات إستلام- مجموعة من صور المستندات الخاصة براغبى السفر للدراسة بالخارج- هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على موقع إلكترونى بإسم الأكاديمية والإعلان بكونها الوكيل الحصرى للعديد من الجامعات الأجنبية)، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفيد قيام (شخصين – مقيمان بمركز شرطة العدوة بالمنيا بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق إحتيالية وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى ، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما ( 5 هواتف محمولة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى) وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبن أنها تحتوى على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من الضحايا - الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب - إيميلات إلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى، وبمواجهة المتهمين أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما أمكن الإستدلال على عدد (3) من المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والإستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما يعمل بالخارج"– مقيمين بمحافظة قنا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين المتواجدين بالدولة التى يعمل بها ، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد المصرى وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، بالإشتراك مع الأول "المتواجد حالياً بإحدى الدول" ..كما تبين حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (7) مليون جنيه.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بحملة مُكبرة إستهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان (بنطاق محافظة الجيزة) وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة .. وقد أسفرت جهود تلك الحملة عن إستهداف عدد (5) مراكز لعلاج الإدمان كائنة بدائرة قسم شرطة ( أول أكتوبر) بالجيزة ، وكذا ضبط القائمين عليها ، حيث تبين عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، وعدم وجود فريق طبى ، وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات وموافقة على العلاج .

و تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية ، لأحدهما معلومات جنائية ) تخصصا فى الإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية ، وبحوزتهما (15 لاصق مخدر– 20 قرص مخدر– 17250 قرص مؤثر على الحالة النفسية – 412 أمبول مؤثر على الحالة النفسية – 150000 قرص منشط– 165 كرتونة عسل منشط– 23700 قرص لأدوية وفيتامينات مهربة جمركياً وغير مرخص بتداولها خارج المستشفيات – 1100 علبة كريم متنوعة مهربة جمركياً – سيارة – ماكينة تغليف – جهاز حاسب آلى – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات .

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5060) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1474) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(165) مخالفة السير بدون تراخيص و7 مخالفات دراجات نارية مخالفة، و37 مخالفة شروط التراخيص، و58 مخالفة موقف عشوائى.

وتمكنت الداخلية من ضبط عدد (7928) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7896) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (32) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (788) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (189) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1103) أرجيلة.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1362) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (377 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (12,230 طن)، وضبط ( 49 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (113,884 طن – 21746 عبوة – 51 قطعة)، وضبط (42 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (12,785 طن – 40 عبوة)، وضبط (39 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (44,972 طن – 3795 عبوة – 87677 قطعة – 200 لتر – 1845 متر) ، وضبط (32 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (353850 لتر – 17371 إسطوانة ).