أكد مستشار النمسا كارل نيهمر، أن الحكومة شكلت فريق أزمات جديدا لمواجهة احتمالات انتشار متغير"أوميكرون" من فيروس كورونا في البلاد.
وقال نيهمر، في مؤتمر صحفي اليوم /السبت /، إن فريق الأزمات ستقوده القوات المسلحة إلى جانب خبراء الطب والصحة من أجل بلورة استراتيجية جديدة لمكافحة الوباء في النمسا في المستقبل.
وأضاف أن المواطنين يعانون منذ 21 شهرا من توتر شديد بسبب فيروس كورونا وتداعياته، مشيرا إلى أنه للأسف فإن الفيروس لا يتضاءل في خطورته ويجب الاستعداد جيدا لتحورات الفيروس .
وفي السياق .. استمرت المظاهرات اليوم في فيينا ، نتيجة فرض لقاحات كورونا إجباريا، وجابت عدة تجمعات وسط العاصمة للتنديد بسياسات الحكومة، بينما فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا لمنع أعمال العنف خاصة مع اندساس عناصر من اليمين المتطرف في هذه المظاهرات الأسبوعية.
وانخفضت إصابات كورونا اليوم ، بحسب وزارة الصحة، حيث سجلت 2167 إصابة جديدة و24 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة .
يذكرأن، انتهت االأحد، فى النمسا فترة الإغلاق العام في البلاد بسبب أزمة وباء كورونا، والتي استمرت ثلاثة أسابيع .
وقال فولفجانج موكشتاين وزير الصحة النمساوى، إن الذين تلقوا اللقاح والذين تعافوا من الفيروس سوف تكون حياتهم اليومية أكثر استرخاء، حيث انتهى الإغلاق العام ويُسمح للمطاعم وتجار التجزئة بإعادة فتح أبوابهم.
وأضاف موكشتاين أن ولايات فورارلبرج وتيرول وبورغنلاند مفتوحة بالكامل حاليا، ولكن في فيينا يجب انتظار أسبوع آخر لفتح المطاعم وأماكن الترفيه ، بينما لا تزال قيود خروج الأشخاص غير المطعمين سارية في جميع أنحاء البلاد .
وأشار الوزير إلى أن ارتداء الكمامات الطبية أمر ملزم في جميع الأماكن، كما أن في أماكن الترفيه يجب إجراء تسجيل مسبق قبل الحضور إليها ، وأضاف أنه بشكل عام هناك حالة حذر أوسع في العاصمة فيينا، حيث يُسمح للمستشفيات باستقبال زائر واحد فقط لكل مريض في خلال الأسبوع .
كما لفت وزير الصحة إلى فتح المطاعم والفنادق فى ولايات النمسا السفلى وكارينثيا وستيريا وسالزبورج.
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