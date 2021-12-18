الحج والعمرة السعودية: لا يُسمح بدخول الكعبة.. ولا مواعيد لاستلام الحجر الأسود

كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الحج والعمرة بأنه لا يُسمح بدخول الكعبة، كما أنه لا يوجد في تطبيق «اعتمرنا» خدمة حجز موعد لاستلام الحجر الأسود، مؤكدة أن إمكانية استلام الحجر الأسود تخضع لأنظمة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويمكن التواصل معهم للمزيد من المعلومات، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ.

وفي وقت سابق، كانت قد أفصحت مصادر بأنه سيتم تنظيم خدمة حجز استلام الحجر الأسود واستلام الركن اليمانى، والصلاة في حجر إسماعيل، وذلك من خلال التطبيقات الإلكترونية المعتمدة، وذلك بعد إتاحة خدمة حجز الطواف لغير المعتمرين في المسجد الحرام.

وتفاعلت «الحج والعمرة» مع مقترح بشأن الاستفادة من الحواجز الموجودة في صحن المطاف لتنظيم الدخول والخروج لتمكين المعتمرين وغيرهم من استلام الحجر الأسود، مشيرة إلى أنه تم توجيه المقترح للجهات المختصة.

يذكرأن، أطلقت رئاسة شئون الحرمين والمسجد النبوى الشريف، في المملكة العربية السعودية، جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين، والذي يمكنهم من قراءة القرآن الكريم وتفسير آياته بكل سهولة، على طريقة لغة "برايل"، حيث نشرت الصفحة الرسمية لشئون الحرمين عبر تويتر، مجموعة صور من إطلاق الخدمة الجديدة وصور للمصحف الإلكتروني.

وفى تصريحات للشيخ السديس، نقلها الموقع الرسمي لرئاسة شئون الحرمين "علينا العمل جاهدين لإطلاق مثل هذه المشاريع الرائدة وتسخير وسائل التقنية لخدمة الإسلام والمسلمين".



إطلاق المصحف الإلكتروني للمكفوفين





المصحف الإلكتروني للمكفوفين

