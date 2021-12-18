الجيش الموريتاني يتسلم عتاد وآليات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية

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قال الجيش الموريتاني، إن مدير العتاد في الجيش اللواء محمد فال الرايس الرايس، تسلم الدفعة الأخيرة من الآليات والعتاد المقدمة من الولايات الأمريكية للكتيبة الموريتانية العاملة في القوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس في الساحل.

كما ضمت الدفعة عددا كبيرا من السترات والخوذات الواقية من الرصاص، ومجموعة من قطع الغيار والمواد الاستهلاكية لجميع المركبات وللمستشفى الميداني ولمعدات الاتصال.

وحضر تسليم الدفعة ممثل عن السفيرة الأمريكية المعتمدة في موريتانيا، ومدير الاتصال والعلاقات العامة بالأركان العامة للجيوش العقيد عبد الله ولد حدو، ومدير الإشارة بالأركان العامة للجيوش العقيد عبد الله ولد بيبه.

وسبق للكتيبة الموريتانية في القوة المشتركة أن تلقت دعما لوجستيا من الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام 2020 و2021.