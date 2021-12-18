التموين تتيح قواعد بيانات العلامات التجارية على موقع الاتحاد الأوروبى لأول مرة

كتب ـ مدحت وهبة

نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بإتاحة قواعد بيانات العلامات التجارية لدى الجهاز على الموقع الخاص بالاتحاد الأوروبى، وأصبحت تحتوى أداة البحث (TMView) الآن علي بيانات 76 مكتبا من مكاتب الملكية الفكرية علي مستوي دول العالم المختلفة بما فيها مصر، ويمكن الوصول الآن لبيانات أكثر من 102.7 مليون علامة تجارية من خلال موقع الاتحاد الأوروبي، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتطوير منظومة تسجيل العلامات التجارية.

وصرح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إتاحة بيانات العلامات التجارية لدى الجهاز على موقع الاتحاد الأوروبي، يشجع المستثمرين في الخارج على حماية علاماتهم التجارية والحفاظ علي استثماراتهم في مصر، كما يؤكد على وجود شفافية مطلقة في إتاحة العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز في جمهورية مصر العربية، وتعد مصر عضواً فاعلاً في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لافتاً إلى أن قواعد البيانات ستكون متاحة لدى الدول أعضاء الاتحاد الأوربي، مما يتيح خدمة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية، الأمر الذى من شأنه الحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية الاخري في الدول الأعضاء.

ويأتي إتاحة قواعد بيانات العلامات التجارية على موقع الاتحاد الأوروبي نتيجة ثمرة جهود حقيقة وحثيثة من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية والاتحاد الأوروبي ومكتب الملكية الفكرية بالاتحاد الأوروبي EUIPO لتطوير الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية على مدار الفترة الماضية.

ويعد تسجيل العلامات التجارية جزءاً من حقوق الملكية الفكرية فى مصر، وأن العلامة التجارية والتصميم أو النموذج الصناعى تمثل جزءاً رئيسياً من النشاط التجاري، ومن خلالها يتم معرفة هوية المنتج أو طبيعة الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى، وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأي كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل او التدليس التجاري.

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وأضاف "عشماوى"، أن عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية التى يتلقاها الجهاز يوميا تقترب من 320 علامة، كما أن إجمالي العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز تقرب من 520 ألف علامة تجارية، وأن 20% من إجمالي ما تم تسجيله من علامات تجارية منذ إنشاء هذه الخدمة عام 1935 تم خلال الثلاثة سنوات الماضية لافتا الى أن العلامات التجارية تعد جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر، فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعى تمثل جزءا من النشاط التجاري، الأمر الذى من خلاله يتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى، وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأي كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل، وأن لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعى أو مؤسسة أو شركة، حيث يتقدم الى جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجارى التابعة للجهاز التى تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية.