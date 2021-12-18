التعليم تعلن جدول امتحانات الصف الأول الثانوى.. وتنطلق الاختبارات 22 يناير

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول اختبارات منتصف العام للعام الدراسي ٢٠٢١\٢٠٢٢ المقام في الفترة بين السبت ٢٢/١/٢٠٢٢ إلى الأربعاء ٢/٢/٢٠٢٢، لطلاب الصف الأول الثانوى العام، موضحة أنه تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي ١٥، ١٧ يناير ٢٠٢٢، وتُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه تطبق كافة الإجراءات الاحترازية، وعلى جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.