التعليم: تسجيل استمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية حتى 20 ديسمبر

كتب ــ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الجارى، حتى الاثنين 20 ديسمبر الجارى، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من اتاحة التسجيل وتحديث البيانات على الموقع بنهاية الاثنين المقبل.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الشهادة الإعدادية ، تسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، من خلال موقع وزارة التعليم بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات، موضحة أنه فى حالة وجود أى أخطاء فى البيانات المسجلة في الاستمارة تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة للطلاب.

وشددت الوزارة على أنه تم البدء فى التسجيل من خلال الموقع الالكتروني باستخدام البريد الموحد للطلاب، الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021، لافتة إلى قيام المدارس بمراجعة استمارة التقدم التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية للطالب، حيث سيتم استخدامها في طباعة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية، وقيام المدارس بطباعة كشوف 12 د الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني بالاستمارة وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة.

جدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية تنطلق 15 يناير المقبل.