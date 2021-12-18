التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بجهينة سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

لقى طفل فى الخامسة من العمر مصرعه غرقا داخل ترعة مجاورة لمنزله بدائرة مركز جهينة جنوب شرقى محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوفاة طفل غرقا داخل ترعة، وذلك عقب سقوطه بداخلها أثناء اللهو على حافتها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائبة وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد عمر مدنى رئيس مباحث مركز شرطة جهينة، وصول طفل 5 سنوات ويقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إلى مستشفى جهينة المركزى ادعاء غرق.

وبسؤال "شهيرة ع ف م" 31 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور علي حافة الترعة أمام المنزل اختل توازنه وسقط بها وتوفى غرقا لعدم إجادته السباحة، ونفت الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق "لا توجد شبهة جنائية في الوفاة"، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.