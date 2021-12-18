اليوم السابع
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التحقيق فى مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس بأوسيم

السبت، 18 ديسمبر 2021 10:22 ص
التحقيق فى مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس بأوسيم سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات في واقعة سقوط فتاة من الطابق السادس في أوسيم، مما أسفر عن مصرعها، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط فتاة من أعلى عقار بمنطقة أوسيم مما أسفر عن مصرعها.

 

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن فتاة سقط من الطابق السادس، لتصاب بكسور ونزيف أدى لوفاتها في الحال، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرتها، وشهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


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