التحفظ على هاتف يحتوي على رسائل استدراج شخص واحتجازه لابتزازه فى الدقي

كتب بهجت أبو ضيف

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات في واقعة ضبط المتهمين بخطف شخص وطلب مبلغ مالي لإطلاق سراحه بالدقي، بعد استدراجه عبر موقع فيسبوك بعد أن أوهموه أن سيدة هي من تراسله وعرضت عليه إجراء جلسات مساج له مقابل مبلغ مالي.

وتحفظ رجال المباحث على هاتف محمول بحوزة أحد المتهمين يحتوي على رسائل متبادلة بين المجني عليه والمتهمين، تشير إلى واقعة استدراجه، واعترف المتهمين بارتكاب الجريمة، طمعا في الاستيلاء على مبلغ مالي من الضحية، وأشاروا إلى أنهم هددوه واحتجزوه داخل شقة أحدهم، وطلبوا منه مبلغ مالي، ثم تواصلوا مع شقيق المجني عليه وعرضوا عليه تحويل النقود لهم عبر خدمة تحويل الأموال التي توفرها شركة هواتف محمول.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهمين سابق اتهامهم فى عدة قضايا، وأنهم يكونون تشكيلا عصابيا لاستدراج الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاحتيال عليهم بحجة أن سيدة هى من تتحدث معهم، وتعرض خدماتها لتقديم جلسات مساج لهم.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالجيزة وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) وقرر بغياب شقيقه "يحملان جنسية إحدى الدول" وعقب ذلك ورد له اتصال هاتفى طلب منه تحويل مبلغ مالى عن طريق خدمة تحويل الأموال بإحدى شركات المحمول لإطلاق سراح شقيقه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).. كما أمكن تحديد مكان إحتجاز المجنى عليه بإحدى الشقق السكنية ملك أحدهم كائنة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض "مُطواة ") وبرفقتهم المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى التعرف على بعض الأشخاص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى واستدراجهم لمقابلتهم بغرض السرقة .. واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.