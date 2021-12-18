الإسكان تصدر 5 قرارات جديدة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

كتب أحمد حسن

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات إدارية جديدة لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بأجهزة مدن ( القرى السياحية – النوبارية الجديدة – العبور – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – أخميم الجديدة).

وأكد الوزير مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة والهيئات التابعة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن التعديات ومخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء بدون سند قانوني، أو الحصول على تراخيص على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمتمثلة في إقامة مبانٍ وأدوار مخالفة بمساحات مختلفة، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولي أجهزة مدن ( القرى السياحية – النوبارية الجديدة – العبور – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – أخميم الجديدة) بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.