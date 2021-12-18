وأفادت السلطات الأمنية بحسب وسائل إعلام مغربية -فى بيان، الجمعة، بأنه تم القبض على المشتبه فيه وإجهاض مشروعه الإرهابي، مشيرة إلى أن الشخص المضبوط قام بإعداد محتوى رقمي يعلن فيه بيعته للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي، وأنه خطط للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم خارج المغرب، قبل أن يقرر مؤخرا الاشتراك في مشروع إرهابي داخل المغرب باستعمال عبوات ناسفة.



وأضافت السلطات أن التحريات أثبتت أن المضبوط قام بمحاولتين لصناعة أجسام متفجرة، وهو ما أكدته عمليات التفتيش وضبط أجهزة إلكترونية ومعدات وبقايا مواد يشتبه في استخدامها لأغراض إعداد المتفجرات، والتي تمت إرسالها للسلطات الأمنية المختصة لتحليلها.



وأوضحت أنه تم وضع الإرهابي المضبوط قيد الحبس لحين انتهاء التحقيقات، التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن ملامح وارتباطات المشروع الإرهابي، وامتداداته الإقليمية سواء داخل المغرب أو خارجه.