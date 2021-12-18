اعرف تفاصيل معرض الآلات الفلكية والعلمية عند العرب في القرون الوسطى بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

يعد معرض الآلات الفلكية والعلمية عند العرب فى القرون الوسطى بمكتبة الإسكندرية، أحد أهم المعارض الدائمة بمكتبة الإسكندرية، ويلقى هذا المعرض الضوء على الإسهامات القيمة التي قدمها العرب في مجال العلوم بشكل عام، والفلك بشكل خاص.

ويضم المعرض نسخًا عديدة من الساعات الشمسية والأسطرلابات والبوصلات والساعات الرملية والمائية الأصلية، بالإضافة إلى نماذج للكرة الأرضية موضحة عليها الكواكب السماوية وقد تم تصميم معرض فرسان السماء بدقة وعناية شديدة ليعرض جزءًا من إسهامات علماء الفلك العرب في القرون الوسطى، والذين غالبًا ما كانوا حرفيين ماهرين بجانب كونهم علماء متميزين.

وقد نشأت فكرة إحياء إسهامات الحضارة العربية في العلوم عن طريق العرض المتحفي بمجهودات غير مسبوقة من العالم الدكتور فؤاد سزكين؛ مدير معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية بفرانكفورت بألمانيا، الذي قام ببحث وتوثيق وإعادة تصنيع الأدوات العلمية التي تمت صناعتها أثناء فترة الحضارة العربية.



احد المعروضات