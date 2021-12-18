اليوم السابع
Ads
السبت، 18 ديسمبر 2021 07:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اعترافات لصوص الآثار بالمطرية: نقبنا بغرض تحقيق الثراء داخل منزل مستأجر

السبت، 18 ديسمبر 2021 07:00 ص
اعترافات لصوص الآثار بالمطرية: نقبنا بغرض تحقيق الثراء داخل منزل مستأجر أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف 4 متهمين لرجال المباحث بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى المطرية، لبيعها وتحقيق الثراء وكسب الأموال، حيث ضبطتهم الشرطة وعثرت فى الموقع على حفـرة قطرها 4 متر وعمقها 10 أكتار وأدوات تنقيب.
 
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، أكدت معلومات وتحريات رجال مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تورط مجموعة من الأشخاص فى التنقيب عن الآثار بأحد العقارات دائرة القسم .
 
وعقب تقنين الإجراءات داهمت المتهمين قوة وضبطت 4 أشخاص حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه "مستأجر لأحدهم" وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

امن القاهرة

التنقيب عن الاثار

اخبار الحوادث

اعمال حفر

وزارة الداخلية

المطرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة