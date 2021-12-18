اعترافات لصوص الآثار بالمطرية: نقبنا بغرض تحقيق الثراء داخل منزل مستأجر

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف 4 متهمين لرجال المباحث بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى المطرية، لبيعها وتحقيق الثراء وكسب الأموال، حيث ضبطتهم الشرطة وعثرت فى الموقع على حفـرة قطرها 4 متر وعمقها 10 أكتار وأدوات تنقيب.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، أكدت معلومات وتحريات رجال مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تورط مجموعة من الأشخاص فى التنقيب عن الآثار بأحد العقارات دائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات داهمت المتهمين قوة وضبطت 4 أشخاص حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه "مستأجر لأحدهم" وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.