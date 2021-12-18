اليوم السابع
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اعترافات المتهمين بسرقة الشقق فى مدينة نصر تقودهما للمحاكمة

السبت، 18 ديسمبر 2021 12:00 ص
اعترافات المتهمين بسرقة الشقق فى مدينة نصر تقودهما للمحاكمة سرقة شقة ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر، عن أن المتهمين بسرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، سبق اتهامهما في 4 جرائم سرقة، لتأمر النيابة العامة بإحالتهما لمحكمة الجنح.

وكانت النيابة قررت حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما واستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، باكتشاف كسر باب الشقة سكنه وسرقة بعض المنقولات من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومـن خـلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أن مالكها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن.

وبإرشادهما تم ضبط كمية من المسروقات، وأقرا بتصرفهما فى باقى المسروقات بالبيع لعدد من الأشخاص "لا يمكنهما الإرشاد عنهم"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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سرقة الشقق

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