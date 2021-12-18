استشارى أبحاث إكلينيكة محذرا من الموجة الخامسة: طعموا كبار السن فورا

رامى محيى الدين

وصف الدكتور أشرف الفقى استشارى الأبحاث الإكلينيكة من واشنطن الوضع بالولايات المتحدة بالحرج للغاية قائلًا: " الوضع لدينا حرج للغاية.. والأرقام عادت للارتفاع وبعض المدن وعلى رأسها نيويورك تدرس الإغلاق بسبب انتشار أوميكرون وهى على أهبة الاستعداد للإغلاق".

وبين خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج كلمة أخيرة، أن السلالة السائدة فى الاصابات فى الولايات المتحدة وبناء على الفحوصات الجزيئية نلمس إنشتارًا سريعًا لمتحور " أوميكرون ".

وتوقع أن تشهد مصر موجة خامسة من الاصابات فيها فى ذروتها بين شهرى فبراير وإبريل قائلًا: " أتوقع ذلك وأن تكون ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا بين شهرى فبراير وإبريل.. حيث أننا تعلمنا درسًا من الاربعة موجات السابقة أن مصر ليست استثناء فى أزمة كورونا وتزيد الإصابات فيها بعد حدوثها فى أوروبا بفترة تتراوح من ثلاثة أسابيع إلى 6 أسابيع.

ووجه التحية لوزارة الصحة قائلًا: " أحيى وزارة الصحة المصرية على قدرتها على رصد أوميكرون"

واصل: " لدينا فى مصر 30 مليون مصرى لديهم أجسام مضادة فى مصر سواء من الحصول على اللقاحات أو الاصاباة والشفاء لكننا نرى أن تلك الاجسام المضادة متباينة فى قدرتها على التحصين ولذذا لانتوقع موجة خامسة فقط لكن من الوارد نشوف كتلة كبيرة من الناس فى مرمى نيران العدوى

ودعا الفقى السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات استباقية لتقليل العدوى فى الموجة الخامسة قائلًا: " أطالب وزارة الصحة المصرية بتطعيم المواطنين الذين تصل أعمارهم أكثر من 70 سنة بجرعة تعزيزية فورا".

وحول فعالية اللقاحات وصمودها أمام المتحور الجديد قال: " هناك أبحاث نشرت بالفعل من جهات حيادية حول فعالية اللقاحات ضد أوميكرون والحكومة البريطانية قالت إنه لا يوجد فرق كبير فى الأعراض بين الإصابة بأوميكرون أو دلتا.. والأعراض مازالت مشابهة"، لكنه أتم قائلًا: " حتى لو كان أو ميكرون أقل وطأة.. فمازال هناك خطورة".