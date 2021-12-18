استئصال ورم نادر يزن 3 كيلو بالصدر لسيدة 50 عامًا بمستشفى طنطا التعليمى

الغربية مصطفى عادل

نجح فريق طبى بقسم جراحة القلب والصدر بجامعة طنطا فى استئصال ورم نادر فى الصدر وزنه 3 كيلو جرامات لسيدة تبلغ من العمر 50 عامًا فى جراحة نادرة استغرقت ساعتين بالمستشفى التعليمى العالمى بالجامعة.

وأشاد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، بمهارة الفريق الطبى، مؤكدًا حرص مستشفيات جامعة طنطا على تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى المترددين عليها فى ضوء معايير الجودة العالمية، تزامنا مع رؤية مصر 2030، موجهًا الشكر للدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمى.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المريضة كانت تعانى من صعوبة التنفس منذ أكثر من 4 شهور وبعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود ورم كبير بالجانب الأيمن من الصدر ممتد من الحيزوم الصدرى الأمامى إلى الحجاب الحاجز مسببًا انكماش كلى فى الفصين الأوسط والسفلى من الرئة مع وجود التصاقات شديدة مع القلب والقفص الصدري.

من جانبه، قال مدير مستشفى طنطا التعليمى، الدكتور محمود سليم: "إن مثل هذه العمليات تثبت كفاءة التقنيات الجراحية الحديثة المتوفرة بالمستشفى، وكذلك مستوى الخدمات الطبية الشاملة المقدمة للمرضى بأعلى معايير الجودة العالمية".

وأوضح رئيس الفريق الطبى الدكتور علاء بسيونى أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر، أنه تم استئصال الورم كاملًا (11x13سم) ويزن حوالى 3 كيلو جرامات، وربط الشرايين المغذية للورم بعد جراحة استغرقت ساعتين، وبعد عمل التحليل الخلوى للورم تبين أنه ورم بالغدة الثيموسية فى غير مكانها الطبيعي، حيث أن أورام الغدة الثيموسية عادة ما تكون فى الجهة الأمامية من الصدر خلف عظمة القص.

ضم الفريق الطبى الدكتور علاء بسيونى "رئيسًا "، وبمساعدة الدكتور أحمد جمال الخولى "مدرس جراحة القلب والصدر"، والطبيب محمود سامى "مدرس مساعد جراحة القلب والصدر"، وطبيب مقيم عبدالرحمن خلف "نائب جراحة القلب والصدر"، وضم فريق التخدير الدكتوره نشوى إبراهيم "مدرس التخدير" والطبيب سعد محرم "مدرس مساعد التخدير"، وأسماء رجب "طبيب مقيم".