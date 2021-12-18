إيران تسجل 1361 إصابة و41 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وقالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة وحتى ظهر اليوم السبت تم تسجيل 1361 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 169 ألفا و11 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 243 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.واضافت: ان 2909 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 999 ألفا و860 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 41 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 130.033 حالة وفاة.