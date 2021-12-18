إقبال على التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية في أول أيام التقديم.. بث مباشر

كتب عبد الله محمود

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من محيط النيابة الإدارية، وذلك خلال البدء فى تلقى طلبات المتقدمين من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، دفعتى 2019 _ 2020، لشغل وظيفة معاون نيابة ادارية.

وشهدت النيابة الإدارية اقبال كثيف على تقديم الطلبات من المتقدمين لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، حيث كان أبرز المتقدمين من الإناث.

وكانت النيابة الإدارية بدأت صباح اليوم السبت، فى تلقى طلبات المتقدمين من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، لوظيفة معاون نيابة ادارية، حيث سيتم فتح باب التقديم فى تمام الساعة التاسعة صباحا.

وكانت النيابة الإدارية، وضعت شروط عامة للالتحاق بوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعتى 2019- 2020، ووضعت الأمانة العامة شروط للمتقدمين للتعيين في الوظيفة إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا وهى:

ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن (جيد).

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى 13 ديسمبر 2021 وهو آخر يوم للتسجيل الإلكتروني لدفعة 2019 .

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى 24 ديسمبر 2021 وهو آخر يوم للتسجيل الإلكتروني لدفعة 2020.

أن تتوافر في المتقدم الاهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

واوضحت الأمانة أن تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني www.ap.gov.eg, خلال الفترة من 7 ديسمبر 2021، الي 13 ديسمبر لدفعة 2019, وفي الفترة من 18 ديسمبر 2021 وحتي 24 ديسمبر لدفعة 2020, ويتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح ودقيق، وأن يتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات.

وتابعت الأمانة، سحب الملفات خلال الفترة من 18 ديسمبر 2021 حتى 2022/1/1 لدفعة 2019 , وفي الفترة من 8 يناير 2022 وحتي 22 يناير لدفعة 2020، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة.

وسيتم إعلان المواعيد المخصصة لكل جامعة الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.

ويشترط لسحب ملف التقديم:

أحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من علي الموقع الالكتروني "5 نسخ" .

‎أحضار جيمع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكتروني.

ولن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان التى ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة.