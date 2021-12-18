إصابة أب ونجله بحروق إثر اشتعال النيران بورشة ميكانيكا فى الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

أصيب أب ونجله 8 سنوات بحروق متعددة بأنحاء الجسد، إثر نشوب حريق بورشة ميكانيكا بمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، وتم تحويلهما إلى مستشفى ههيا للحروق.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول " مصطفى أم " 38 عاما مصابا بحرق نارى بالكفين ونجله" أحمد" 8 سنوات مصاب بحرق نارى بالوجه والرقبة والصدر واليد والساق اليمنى، وتم تحويلهما إلى مستشفى ههيا للحروق.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهما إثر اشتعال بنزين بورشة ميكانيكا سيارات دائرة مركز أبوحماد.