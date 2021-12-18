اليوم السابع
Ads
السبت، 18 ديسمبر 2021 11:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة أب ونجله بحروق إثر اشتعال النيران بورشة ميكانيكا فى الشرقية

السبت، 18 ديسمبر 2021 10:43 ص
إصابة أب ونجله بحروق إثر اشتعال النيران بورشة ميكانيكا فى الشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب أب ونجله 8 سنوات بحروق متعددة بأنحاء الجسد، إثر نشوب حريق بورشة ميكانيكا بمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، وتم تحويلهما إلى مستشفى ههيا للحروق.
 
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول " مصطفى أم " 38 عاما مصابا بحرق نارى بالكفين ونجله" أحمد" 8 سنوات مصاب  بحرق نارى بالوجه والرقبة والصدر واليد والساق اليمنى، وتم تحويلهما إلى مستشفى ههيا للحروق.
 
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهما إثر اشتعال بنزين بورشة ميكانيكا سيارات دائرة مركز أبوحماد.
 
 

الشرقية

مستشفى ابوحماد

اشتعال النيران

ورشة ميكانيكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة