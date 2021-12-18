إسكندرية مش بس سمك وكبده.. القدوسية بالعسل مع كوب حليب ساخن أشهر أكلات الشتاء.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا مع أحد بائعى القدوسية والكسكسى فى الإسكندرية رغم أن محافظات عديدة تصنعها إلا أن مذاقها مختلف بمحافظة الإسكندرية فهى من ضمن أكلات الشتاء الشهيرة التى يأتى إليها خصيصا المواطنين لتناولها.

ويقول أحمد، بائع القدوسية والكسكسي إن منطقة بحرى من أشهر الأماكن لبيع المأكولات المختلفة منها السمك والكبده الإسكندرانى والأيس كريم، وأيضا القدوسية والكسكسى فهى شهيرة خاصة فى الشتاء .

وأضاف أنه يعمل منذ سنوات عديدة وبدأ مع شقيقة الذى علمه سر الصنعه وبدأ معه من الصفر حتى أصبح له زبائن تأتى خصيصا له لتناول طبق القدوسية بالعسل والتى تعرف فى بعض المحافظات باسم "المخروطه".

وأوضح أن سعر الطبق بالعسل الأسود أو السكر والسمن البلدى بـ5 جنيه ومعه كوب من الحليب الساخن بـ5 جنيه فهى من الأكلات المميزه فى الشتاء ، بينما سعر الكيلو 15 جنيه .