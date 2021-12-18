أول مرشح ليكون أول بابا من أصل إفريقى للفاتيكان يستقيل والسبب غامض

كتب محمد جمال

قالت مصادر مطلعة إن الكاردينال بيتر تركسون، الذي كان البعض يعتبره مرشحا ليكون أول بابا من أصل إفريقى للفاتيكان منذ 1500 عام، استقال من منصبه فى إدارة مهمة بالفاتيكان على نحو مفاجئ، بحسب "يورو نيوز".

وكان تركسون (73 عاما) وهو من غانا، مستشارا مهما للبابا فرنسيس في قضايا منها المناخ والعدالة الاجتماعية وهو الإفريقي الوحيد الذي يرأس إدارة بالفاتيكان.

وقالت مصادر الفاتيكان التى طلبت عدم الإفصاح عن هوياتها إن البابا لم يتخذ بعد قرارا بشأن الاستقالة.

وكان تركسون يرأس دائرة التنمية البشرية المتكاملة التى تأسست فى 2016 لدمج أربعة مكاتب تهتم بشؤون مثل السلام والعدالة والهجرة والمؤسسات الخيرية.

وذكر أحد المصادر أن تركسون، الذى يفصله عامان عن سن تقاعد الأساقفة فى الخامسة والسبعين، "ضاق ذرعا" بالصراعات الداخلية.

وقال مصدر آخر إنه أبلغ موظفيه بأنه سيدلي بالمزيد من التصريحات بعدما يبت البابا في استقالته.

وباستقالة تركسون يخلو الفاتيكان من أى إفريقى يرأس إدارة رئيسية فى أعقاب تقاعد الكاردينال روبرت سارا من غينيا هذا العام.