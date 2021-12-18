اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أول مرشح ليكون أول بابا من أصل إفريقى للفاتيكان يستقيل والسبب غامض

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:12 م
أول مرشح ليكون أول بابا من أصل إفريقى للفاتيكان يستقيل والسبب غامض الكاردينال بيتر تركسون
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مصادر مطلعة إن الكاردينال بيتر تركسون، الذي كان البعض يعتبره مرشحا ليكون أول بابا من أصل إفريقى للفاتيكان منذ 1500 عام، استقال من منصبه فى إدارة مهمة بالفاتيكان على نحو مفاجئ، بحسب "يورو نيوز".

وكان تركسون (73 عاما) وهو من غانا، مستشارا مهما للبابا فرنسيس في قضايا منها المناخ والعدالة الاجتماعية وهو الإفريقي الوحيد الذي يرأس إدارة بالفاتيكان.

وقالت مصادر الفاتيكان التى طلبت عدم الإفصاح عن هوياتها إن البابا لم يتخذ بعد قرارا بشأن الاستقالة.

وكان تركسون يرأس دائرة التنمية البشرية المتكاملة التى تأسست فى 2016 لدمج أربعة مكاتب تهتم بشؤون مثل السلام والعدالة والهجرة والمؤسسات الخيرية.

وذكر أحد المصادر أن تركسون، الذى يفصله عامان عن سن تقاعد الأساقفة فى الخامسة والسبعين، "ضاق ذرعا" بالصراعات الداخلية.

وقال مصدر آخر إنه أبلغ موظفيه بأنه سيدلي بالمزيد من التصريحات بعدما يبت البابا في استقالته.

وباستقالة تركسون يخلو الفاتيكان من أى إفريقى يرأس إدارة رئيسية فى أعقاب تقاعد الكاردينال روبرت سارا من غينيا هذا العام.


الكاردينال بيتر تركسون

الفاتيكان

بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة