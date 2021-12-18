أمن سوهاج يتوصل لحقيقة تداول فيديو لطفل يقود سيارة ميكروباص محملة بالركاب على الطريق

سوهاج محمود مقبول

تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من كشف حقيقة تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى فبس بوك والمتضمن قيام أحد الصبية بقادة سيارة ميكروباص بدائرة مركز سوهاج على طريق الصلعا روافع القصير طريق فرعى وتضرر بعض الركاب منه.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش ، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا يفيد برصد المتايعة الأمنية بقيام أحد الأشخاص بنشر فيديو على صفحته قام بحذفه بعد ذلك تضمن قيام أحد الصبية بقيادة سيارة على الطريق العام محملة بالركاب.

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتبين قيام أحد الصبية بقيادة سيارة أجرة " ميكروباص " بدائرة مركز سوهاج علي طريق الصلعة – روافع القصير " طريق فرعي " وتضرر بعض الركاب منه تم القيام بحملة مرورية داخل المدينة وأمكن ضبط الطفل الذي ظهر في الفيديو.

وتبين أنه طالب 16 سنة ويقيم دائرة مركز سوهاج وتم ضبط السيارة الأجرة التى كان يقودها رخصة تسيير تنتهي 1/3/2022 ملك المدعو أ.ع .ش بولاية والده شقيق قائد السيارة أمام موقف روافع القصير دائرة قسم أول سوهاج تم التحفظ علي السيارة وتم تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.