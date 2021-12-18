اليوم السابع
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أمن القليوبية يضبط عاطلا بحوزته كيلو هيروين قبل ترويجه فى بنها

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:06 ص
أمن القليوبية يضبط عاطلا بحوزته كيلو هيروين قبل ترويجه فى بنها حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل مقيم دائرة قسم شرطة ثان بنها، لممارسته نشاطا إجراميا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية من المواد المخدرة "البودر والهيروين"، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالى وهاتف محمول ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى، وتحريز السلاح والدراجة النارية.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المخدرات بقيام عاطل ببمارسة نشاط إجرامى بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان بنها.

على الفور تشكل فريق من مكافحة المخدرات بالمديرية، وضباط مباحث قسم شرطة ثان بنها، وعقب تقنين الإجراءات تمكنوا من ضبط "س ع ع"، 18 سنة، مقيم دائرة القسم، وذلك بالقرب من كوبرى المشاة بعزبة البرنس دائرة القسم، وبحوزته "500 جرام من مخدر البودر، و250 جرام من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالى 1450 جنيها، وهاتف محمول، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والدراجة النارية لتسهيل تنقلاته والسلاح الأبيض للدفاع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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