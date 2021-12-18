اليوم السابع
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السبت، 18 ديسمبر 2021 07:08 م
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أقوى من الرجال.. آية البريمو بتصلح كاوتش النقل التقيل فى بنى سويف.. لايف

السبت، 18 ديسمبر 2021 06:27 م
أقوى من الرجال.. آية البريمو بتصلح كاوتش النقل التقيل فى بنى سويف.. لايف آية البريمو بتصلح كاوتش النقل التقيل فى بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشراً من ورشة الأسطى آية لتصليح إطارات السيارات بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

وقالت آية جمعة 22 سنة متزوجة ولديها طفل، إنها تعمل مع والدها في مجال تصليح إطارات السيارات منذ أن كانت في الخامسة من عمرها، وأضافت أنها تعلمت المهنة من والدها الأسطى جمعة منذ صغرها، مشيرة إلى أنه بعد زواجها لم تتخل عن والدها.

وأضافت آية أنها كانت تعمل مع والدها في مجال إصلاح إطارات السيارات منذ أن كانت في الخامسة من عمرها على الطريق الصحراوى حتى انتقلت مع والدها إلى الورشة الموجودة بمدينة الفشن.

وقال آية إنه تعلمت المهنة هى وشقيقتها الأصغر منها وشقيقها الأكبر، مشيرة إلى أن والدها والدتها أصحاب فضل عليها في تعليمها لتلك المهنة.

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