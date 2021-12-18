أعراض وأسباب التهاب الجيوب الأنفية الفطرى

التهاب الجيوب الأنفية الفطري هو التهاب في الجيوب الأنفية ينتج عن الفطريات، ووفقًا لتقرير موقع "clevelandclinic" هناك عدة أنواع من التهابات الجيوب الأنفية الفطرية، يمكن أن تسبب بعض الأنواع مشاكل صحية خطيرة والموت، الأشخاص الذين يعانون من حالة تضعف جهاز المناعة لديهم مخاطر أكبر للإصابة بمضاعفات التهاب الجيوب الأنفية الفطري، تشمل العلاجات الجراحة والأدوية المضادة للفطريات.
أعراض التهاب الجيوب الأنفية الفطري يجب الانتباه إليها
تشمل أعراض التهاب الجيوب الأنفية الفطري:
أسباب التهاب الجيوب الأنفية الفطري
يمكن أن تحدث العدوى الفطرية في الجيوب الأنفية عند استنشاق الكائنات الفطرية وترسبها في ممرات الأنف والجيوب الأنفية، ما يؤدي إلى حدوث التهاب.
يؤدي التهاب الجيوب الأنفية غير المشخص إلى مشاكل مزمنة، وفي بعض الحالات ، يميل الفطر إلى غزو الجمجمة المحيطة (الدماغ) والمنطقة المدارية (العين) مما يسبب مضاعفات خطيرة وحتى الموت، علاوة على ذلك ، فإن العدوى التي تنتشر في الدماغ تسبب فطر الغشاء المخاطي وتؤدي إلى خراج الدماغ ، وهو تجمع القيح في دماغ الشخص، وقد تختلف الأعراض حسب موقع خراج الدماغ، ويمكن أن تكون الأعراض الشائعة هي الحمى والشعور بالغثيان والصداع والقيء والغثيان.
علاج التهاب الجيوب الأنفية الفطري
يختلف العلاج من شخص لآخر حسب نوع التهاب الجيوب الأنفية الفطري، تشمل العلاجات:
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