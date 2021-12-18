أعراض وأسباب التهاب الجيوب الأنفية الفطرى

كتبت إيناس البنا

التهاب الجيوب الأنفية الفطري هو التهاب في الجيوب الأنفية ينتج عن الفطريات، ووفقًا لتقرير موقع "clevelandclinic" هناك عدة أنواع من التهابات الجيوب الأنفية الفطرية، يمكن أن تسبب بعض الأنواع مشاكل صحية خطيرة والموت، الأشخاص الذين يعانون من حالة تضعف جهاز المناعة لديهم مخاطر أكبر للإصابة بمضاعفات التهاب الجيوب الأنفية الفطري، تشمل العلاجات الجراحة والأدوية المضادة للفطريات.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية الفطري يجب الانتباه إليها

تشمل أعراض التهاب الجيوب الأنفية الفطري:

قلة حاسة الشم أو رائحة كريهة في الأنف.

الحمى.

التهاب في الأنف والجيوب الأنفية.

احتقان الأنف وسيلانه.

ألم وحنان وضغط في منطقة الجيوب الأنفية. قد يؤلمك عندما تلمس خديك أو جبهتك.

الجيوب الأنفية الصداع.

ويختلف التهاب التهاب الجيوب الأنفية الفطرى عن التهاب الجيوب الأنفية ولكنه يشترك في أعراض أشكال أخرى من التهاب الجيوب الأنفية مثل احتقان الأنف وآلام الوجه وفقدان الرائحة.

أسباب التهاب الجيوب الأنفية الفطري



يمكن أن تحدث العدوى الفطرية في الجيوب الأنفية عند استنشاق الكائنات الفطرية وترسبها في ممرات الأنف والجيوب الأنفية، ما يؤدي إلى حدوث التهاب.

يؤدي التهاب الجيوب الأنفية غير المشخص إلى مشاكل مزمنة، وفي بعض الحالات ، يميل الفطر إلى غزو الجمجمة المحيطة (الدماغ) والمنطقة المدارية (العين) مما يسبب مضاعفات خطيرة وحتى الموت، علاوة على ذلك ، فإن العدوى التي تنتشر في الدماغ تسبب فطر الغشاء المخاطي وتؤدي إلى خراج الدماغ ، وهو تجمع القيح في دماغ الشخص، وقد تختلف الأعراض حسب موقع خراج الدماغ، ويمكن أن تكون الأعراض الشائعة هي الحمى والشعور بالغثيان والصداع والقيء والغثيان.

علاج التهاب الجيوب الأنفية الفطري



يختلف العلاج من شخص لآخر حسب نوع التهاب الجيوب الأنفية الفطري، تشمل العلاجات:

الأدوية المضادة للفطريات: تتطلب بعض أنواع العدوى أدوية لقتل الفطريات.

أدوية الكورتيكوستيرويد: قد يصف طبيبك الستيرويدات لتقليل الالتهاب وتخفيف ضغط الجيوب الأنفية.

غسل الأنف: لعلاج التهاب الجيوب الأنفية الفطري الرخامي ، يقوم الطبيب بإزالة قشور المخاط وغسل الجيوب الأنفية، وعادة ما يستخدمون محلول ملحي (مزيج من الماء والملح) لتطهير تجاويف الجيوب الأنفية.

الجراحة: اعتمادًا على نوع العدوى ، قد يُجري طبيبك جراحة تقليدية أو جراحة تنظيرية.