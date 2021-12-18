أسرة طالب الثانوى ضحية خناقة الدروس الخصوصية بالشرقية تروى التفاصيل (فيديو)

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون" اليوم السابع" قبل قليل بثاً مباشراً من داخل عزاء الطالب "عمار" ابن قرية الحمايدة الذى لقي لفظ أنفاسه الأخيرة على يد صديقه، داخل مركز للدروس الخصوصية.

وقال "محمد زكريا" والد الضحية: إن نجله يتمتع بقوة جسمانية وزنه 130 كيلو وطوله مترين، وطلاب من قرية السواقى يذهبون لدرس معه ومع زملائهم طلاب الحمايدة، ودائما يحدث بينهم مناوشات وأنه سمع حديثا جانبيا بين طلاب يتحدثون عن قيام مجموعة من طلاب قرية السواقى يخططون لإلقاء نجله فى البحر لكى يتمكنوا من ضرب زملائهم بقرية الحمايدة.

وأردف الأب بدموع غزيرة يوم الوفاة حاول المدرس عقد جلسة صلح بين طلاب القريتين وأثناء ذلك دخل "عمار" الجلسة ولم يكن طرفا فيها، وأثناء ذلك تعدى الطلاب على بعضهم وقام "خالد.ص" بضرب نجلى بالكرسى تسبب له فى كسر الفك وتوفى فى الحال، وطالب الأب المكلوم بالقصاص العادل من الطالب المتهم ويثق فى الجهات القضائية فى اتخاذ طريقها لعودة حق نجله.

بدموع غزيرة قال الأب : "دراعى اتقطع" نجلى كان ذراعي الأيمن يساعدنى فى كافة شىء وترك فراغا كبيرا ربنا يقدرنا على فراقه.

وكانت نيابة فاقوس العامة برئاسة أحمد صقر، بإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، قد قررت اليوم حبس "خالد ص" طالب بالصف الثالث الثانوى العام، المتهم بالتسبب فى وفاة زميله داخل سنتر للدروس الخصوصية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة كانت يوم 16 ديسمبر بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد إشارة مستشفى أبو كبير بوصول " عمار محمد زكريا عبد العاطى" 18 عاما طالب بالصف الثالث الثانوى العام مقيم عزبة الحمايدة التابعة لقرية كفر السواقى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية جثة هامدة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 34650 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2021.

وتبين من أقوال شهود العيان أثناء تواجد الطالب مع مجموعة من زملاءه طلاب الثانوية من ذات قريته داخل سنتر دروس خصوصية لمادة اللغة الإنجليزية، بقرية كفر العلماء دائرة مركز فاقوس، والتى تبعد أمتار عن كفر السواقى، حدث شجار بين بين زميل له قام بالتعدى عليه بالضرب وتوفي متأثرا بإصابته بالرأس، تم القبض على الطالب المتهم الرئيسى فى الواقعة، وجاري إحالته للنيابة العامة.

فيما كشفت التحريات الأولية عن حدوث مشادة كلامية بسبب المنافسة التعليمية بين المتهم " خالد ص" 18 عاما طالب بالصف الثالث بالثانوية العامة، والمجنى عليه " عمار محمد" داخل سنتر للدروس الخصوصية دائرة مركز فاقوس تطور الأمر إلى مشاجرة وتراشق بالأيدى وإصابة المجنى عليه بالرأس فسقط جثة هامدة، وتبين من التحريات الأولية عدم وجود إصابات ظاهرية بالمجنى علي.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الطالب "عمار محمد" الذى لفظ أنفاسه الأخيرة فى مشاجرة مع زميله بسنتر دروس خصوصية، لمعرفة سبب الوفاة، وتحريات المباحث حول الواقعة.