أخبار مصر.. الخارجية: مصر تفخر باستضافتها 6 ملايين مهاجر ولاجئ

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، مؤكدا أن مصر تفخر باستضافتها 6 ملايين شخص، ما بين مهاجر ولاجئ، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وكفالة حقوقهم وتعزيز إدماجهم في المجتمع المصري من خلال ضمان تمتعهم بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.



الخارجية: مصر تفخر باستضافتها 6 ملايين مهاجر ولاجئ وتوفر لهم حياة كريمة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن مصر تفخر باستضافتها 6 ملايين شخص، ما بين مهاجر ولاجئ، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وكفالة حقوقهم وتعزيز إدماجهم في المجتمع المصري من خلال ضمان تمتعهم بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.



الصحة تعلن نظام إعطاء جرعة تنشيطية للحاصلين على لقاحات كورونا.. هتجيلك رسالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نظام إعطاء الجرعات التنشيطية للقاحات فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه تم البدء في إرسال الرسائل الخاصة بموعد ومكان الجرعة الثالثة التنشيطية.



التعليم تشدد على المدارس بتطبيق إجراءات الوقاية وتؤكد: الدراسة منتظمة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة منتظمة ولا يتم تأجيلها خاصة بعد ظهور حالات أوميكرون فى مصر، كما شددت الوزارة على المدارس بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية دون تهاون سواء فى الدراسة أو أثناء عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر لها أن تنطلق 15 يناير المقبل. التموين تتيح قواعد بيانات العلامات التجارية على موقع الاتحاد الأوروبى لأول مرة

نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بإتاحة قواعد بيانات العلامات التجارية لدى الجهاز على الموقع الخاص بالاتحاد الأوروبى، وأصبحت تحتوى أداة البحث (TMView) الآن علي بيانات 76 مكتبا من مكاتب الملكية الفكرية علي مستوي دول العالم المختلفة بما فيها مصر، ويمكن الوصول الآن لبيانات أكثر من 102.7 مليون علامة تجارية من خلال موقع الاتحاد الأوروبي، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتطوير منظومة تسجيل العلامات التجارية.



"لجنة مكافحة كورونا": 56% من سكان العالم حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم

قالت الدكتورة نهى عاصم عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، إنه مع انتشار الأوبئة في هذه الأوبئة والموجة الرابعة والموجة الخامسة في بعض الدول وظهور بعض المتحورات مثل أوميكرون والحقائق المتعلقة بالمدى الزمني لفاعلية اللقاح دعت الحاجة إلى وجود جرعات تعزز من المستوى المناعي وبخاصة لدى الفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة من الأطقم الطبية والعاملين بالمسشتفيات، مشيرة إلى أن 56% من سكان العالم حصلوا على جرعة من تطعيم كورونا على الأقل، و46% حصلوا على جرعتين، وهو ما أسهم فى تقليل عدد الوفيات.



البيئة: مصر أقل الدول فى الانبعاث الحرارى ومن أوائل المهتمين بقضية المناخ

قال الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، إن قضية التغيرات المناخية أكبر التحديات التي تواجه التنمية المستدامة، حيث تؤكد التقارير أن ندرة المياه العذبة أكبر التحديات التى ستواجهها الدول النامية وما يترتب عليها من نقص فى الغذاء.



وزير الأوقاف: الرسول نهى عن تلويث البيئة.. وتغير المناخ يهدد العالم كله

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قضية تغير المناخ لا تهدد بلدا دون آخر، بل هي تهديد للعالم كله، وعلي كل منا أن يقوم بالمواجهة كل في مجاله، كما تؤدي الدولة دورا رائدا في مواجهة تغير المناخ، لذا كان ثقة العالم فى تنظيم مصر لمؤتمر المناخ القادم.



نائب رئيس جامعة الأزهر: تغير المناخ يهدد بتفاقم معدلات الفقر فى العالم

قال الدكتور محمود صدیق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع خدمة المجتمع والبيئة، إن كوكب الأرض يشهد حاليا تأثيرات حقيقية بسبب التغير المناخي، لكنه بات أيضاً عرضة لتغيرات أكيدة في مجالات العمل المختلفة، والمهارات التي سنحتاجها للتعامل مع تلك التغيرات .



مصر للطيران تستأنف رحلاتها بين القاهرة وتورونتو الكندية الثلاثاء المقبل

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وتورونتو بكندا اعتبارًا من الثلاثاء المقبل الموافق 21 ديسمبر 2021 .



توقف حركة الملاحة بميناء البرلس وبمياه البحر المتوسط لسوء الأحوال الجوية

توقفت حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، إضافة لهطول الأمطار بصورة متقطعة.



الصحة الفرنسية: الإصابة بمتحور أوميكرون تمثل 8.5% من حالات كورونا فى البلاد

أكدت وزارة الصحة الفرنسية، أن الإصابة بمتحور أوميكرون تمثل نحو 8.5% من حالات كورونا في البلاد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.



اليوم.. التقديم لمسابقة معاون نيابة إدارية لدفعتي 2019- 2020

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي كليات الحقوق الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعتى 2019- 2020، ومن المفترض أن يبدأ سحب ملفات التقديم اليوم السبت 18 ديسمبر، ووضعت الأمانة العامة شروطا للمتقدمين للتعيين في الوظيفة، إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا.



أمطار على السواحل الشمالية ورياح وأتربة على أغلب الأنحاء.. والعاصمة 19 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية ، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخرة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .



الصحة: جميع بروتوكولات علاج أعراض كورونا مؤثرة فى مواجهة أوميكرون

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن تطعيمات لقاح كورونا فعالة بدرجة ممتازة في الوقاية من الأعراض الشديدة الناتجة عن الإصابة بكورونا.



إنشاء 229 بحيرة صناعية للاستفادة من مياه السيول بجنوب سيناء بـ651 مليون جنيه

شهدت محافظة جنوب سيناء، إنشاء 44 سدًّا و229 بحيرة صناعية للاستفادة من مياه السيول بمختلف مناطقها التى تتعرض سنويا للسيول، وحماية الطرق والمنشآت الحيوية.

تقارير: أنباء عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا ومسحة ثانية خلال ساعات

كشفت تقارير صحفية، عن أن محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، سوف يجرى مسحة طبية اليوم للتأكد من صحة تعرضه للإصابة بفيروس كورونا ضمن إجراءات الوقاية التى يجريها الفريق استعدادا لمواجهة توتنهام غدا فى الجولة الـ 18 للدوري الإنجليزي.