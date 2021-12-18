أحمد الحجار يبدع باحتفال جامعة عين شمس باليوم العالمى للغة العربية..فيديو

كتب ـ محمود راغب

شهدت احتفالية جامعة عين شمس، بـ" اليوم العالمي للغة العربية "، وذلك بالاشتراك مع مجمع اللغة العربية وبالتعاون مع هيئة الكتاب وهيئة قصور الثقافة، دار الأوبرا ، البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية والبيت الفني للمسرح، عروضا فنية وفقرات لفريق كورال الجامعة، موسيقي عربية، عزف، ويقدم منتخب الجامعة عرضا للفنون الشعبية وعرض للتنورة إلى جانب انشاد ديني وترانيم لفريق الجامعة.

بالاضافة إلي فقرات شعرية من إلقاء اساتذة وطلاب وموظفى الجامعة.

وشهدت الاحتفالية فقرة شعرية للدكتور أحمد تيمور، وفقرة فنية للشاعر جمال بخيت ويصاحبه الفنان أحمد الحجار، وهو ما جذب حماس عدد كبير من الحاضرين من محبى الشعر والفنان أحمد الحجار .

كما شهدت الاحتفالية عروضا فنية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية (وزارة الثقافة )، مسرح العرائس (البيت الفني للمسرح، وزارة الثقافة )، جذبت حماس الطلاب .

وتأتى الاحتفالية بمشاركة نخبة متميزة من الشعراء والكتاب والفنانين؛ حيث يتم اعلان النتائج وتكريم الفائزين المشاركين في مسابقة الجامعة في مجالات شعر الفصحي - شعر العامية- كلمات الاغاني- إلقاء الشعر - القصة القصيرة - كتابة المقال - السيناريو والحوار - الرواية - التأليف المسرحي.

وتتضمنت الاحتفالية عروضا فنية وفقرات لفريق كورال الجامعة، موسيقي عربية، عزف، ويقدم منتخب الجامعة عرضا للفنون الشعبية وعرض للتنورة إلى جانب انشاد ديني وترانيم لفريق الجامعة. بالاضافة إلي فقرات شعرية من إلقاء اساتذة وطلاب وموظفى الجامعة، وفقرة غنائية للمنشد الديني علي الهلباوي.

كما يقام عدة معارض منها: معرض للفنون التشكيلية لطلاب الجامعة، معرض للكتاب بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة، معرض للفنون التشكيلية لدار الأوبرا المصرية، معرض للكتاب لمجمع اللغة العربية بالإضافة إلى معرض للفنون التشكيلية لأساتذة وطلاب كلية التربية النوعية.

ويشهد الاحتفال تكريم رئيس وأعضاء لمجمع اللغوي للغة العربية من أساتذة الجامعة،

وينظم خلال الاحتفالية ندوتين الأولى بعنوان "اللغة في الرواية العربية المعاصرة" تدير حلقة النقاش الإعلامية والكاتبة رولا خرسا ويشارك فيها: الروائي أحمد القرملاوى الحائز على جائزة كاتارا في الأدب 2021، الكاتب الصحفي والروائي الأستاذ مصطفى عبيد، الكاتب والروائي الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي استاذ جراحة العظام، والندوة الثانية بعنوان (قصيدة النثر) التي تستضيف الشاعر إبراهيم بجالاتي، والدكتور جمال نيازي.