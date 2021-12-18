أحدث مستجدات شراء ماكينات الغزل والنسيج الجديدة بـ 540 مليون يورو؟

كتب عبد الحليم سالم

تأكيدا لما نشره اليوم السابع، تم توقيع اتفاقية تسهيل ائتمانى وعقد ضمان لشركات الغزل والنسيج، ضمن خطة الحكومة لتطوير قطاع الغزل والنسيج فى مصر، حيث ووقع على اتفاقية تسهيل الائتمان الدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذى بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والدكتور عصام صادق، العضو المنتدب المالى بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

ما غرض الاتفاقية وقيمة تمويلها؟

غرض الاتفاقية شراء ماكينات حديثة لمصانع الغزل والنسيج والملابس من المانيا وايطاليا وسويسرا وتبلغ قيمتها 540 مليون يورو.

من سيمول شراء تلك الماكينات الجديدة ؟

سيتم التمويل عن طريق بنك UBS، وبنك "كريديت سويس" بضمانة حكومية، وبموجب هذا التوقيع ستحصل الشركة القابضة للقطن على تسهيلات ائتمانية، من خلال المؤسسة السويسرية لتأمين مخاطر الصادرات "SERV" الضامنة للبنوك الأجنبية المقرضة، وذلك بهدف تمويل عدد من مصنعى وموردى الماكينات الأوروبيين لتوريد الآلات والمعدات لمصانع الغزل والنسيج.

ويأتى التسهيل الائتمانى الممنوح كنتيجة للمفاوضات التى خاضتها الشركة منذ يناير 2020 مع البنوك الأجنبية للحصول على تسهيل ائتمانى لشراء الآلات والمعدات الجديدة لمصانع الغزل والنسيج.

وما انعكاس ذلك التمويل وشراء الماكينات على صناعة الغزل والنسيج؟

تستهدف وزارة قطاع الأعمال العام مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع لتحقيق أرباح للشركة القابضة للغزل والنسيج، بالإضافة إلى استكمال تطوير 7 محالج جديدة لتوفير اقطان نظيفة وقابلة للتتبع كمدخلات لصناعة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وذلك بهدف توفير مدخلات ذات جودة لصناعة الملابس الجاهزة التى يقوم بها القطاع الخاص.

وما دور القابضة للقطن فى إطار التطوير الشامل الجديد؟

تهدف الشركة القابضة إلى مضاعفة مبيعاتها من الطاقات الانتاجية الجديدة؛ بالإضافة إلى غزو الاسواق العالمية؛ من خلال ما تقوم به شركة جديدة تم انشاؤها خصيصا للترويج والمبيعات وادارة سلسلة الانتاج فى كافة الشركات الانتاجية؛ وفق سياسة موحدة للتسعير والبيع؛ وتحت علامة تجارية واحدة تم استحداثها.

ما تفاصيل عملية تطوير المصانع؟

تشمل أعمال إنشائية فى 65 موقعاً ما بين تطوير مبان قائمة وانشاء مبان جديدة فى 7 شركات؛ ناتجة عن دمج 32 شركة متماثلة النشاط، مع استهداف الاسواق العالمية إلى جانب السوق المحلية لحزمة متكاملة من المنتجات: غزول واقمشة وبعض المنتجات النهائية المنتقاة، والخدمات مثل خدمات الغزل وخدمات الصباغة للغير، هذا بالإضافة إلى توحيد وميكنة اجراءات العمل.