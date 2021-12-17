اليوم السابع
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13 موقف سيارات رسمى و13 ألف ميكروباص مرخص بالقاهرة.. اقرأ التفاصيل

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 12:54 م
13 موقف سيارات رسمى و13 ألف ميكروباص مرخص بالقاهرة.. اقرأ التفاصيل محافظ القاهرة خلال الاجتماع
كتب ــ سيد الخلفاوى

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شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة عمل دراسة علمية شاملة لكل مواقف السيارات بالعاصمة وحركة تردد السيارات عليها ومدى تكدس الخطوط، وخطوط السير، وعدد السيارات المتمركزة بها لتحقيق التواصل مع باقى خدمات النقل العام التى تقدمها المحافظة ووسائل المواصلات الأخرى كمترو الأنفاق بما يدعم منظومة النقل الجماعى بالمحافظة. 
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بحصر المواقف الرسمية والعشوائية على مستوى محافظة القاهرة، ووضع رؤية شاملة لتطوير المواقف الحالية مع دراسة إمكانية إقامة مواقف جديدة لتتواكب مع التطوير الشامل بالمحاور داخل القاهرة فى اطار الرؤية الشاملة للدولة لتخفيف التكدس المرورى بشوارع العاصمة .
 
شهد اللقاء نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثل الإدارة العامة لمرور القاهرة، ومديرى مشروعى الساحات والسيرفيس، وتخطيط المرور. 
 
وأكد محافظ القاهرة على ضرورة الاستفادة الكاملة من كل الإمكانات المتوفرة لدى الأجهزة المعاونة المختلفة لتحقيق رضاء المواطن وتقديم خدمة أفضل له، مشيرًا إلى أن الدراسات التنفيذية ستكون مرحلية مع وضع رؤية شاملة لأعمال التطوير، مطالبًا بتوفير أماكن لانتظار سيارات التاكسى بجانب الميكروباص فى المواقف.
 
وذكر ممثل الإدارة العامة لمرور القاهرة، أن العاصمة بها 13 موقف سيارات رسمى تخدم ما يقارب 18 خطا بإجمالى 13 ألف مركبة ميكروباص مرخصة، كما يوجد ما يقارب 10 آلاف ميكروباص تعمل بمواقف عشوائية ظهرت نتيجة للطلب المتزايد من المواطنين عليها.

القاهرة

المواقف

مواقف القاهرة

مواقف الميكروباص

المواقف العشوائية

الميكروباص

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