وكيل صحة المنوفية يشارك فى إجراء 20 عملية خلال قافلة بمستشفى منوف العام

المنوفية - محمد فتحى

استقبلت مستشفى منوف العام اليوم أكبر قافلة جراحية بقيادة الدكتور فيصل محمود جودة ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وتم إجراء 20 عملية جراحية بالمستشفى، وذلك في اطار حرص الدولة والقيادة السياسية وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان ، واللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية ، لتقديم أفضل خدمة علاجية للحفاظ على صحة المواطن .

وقام فريق بقيادة الدكتور فيصل جودة وفريق من الطب العلاجي بالمديرية والدكتور حاتم طاحون مدير مستشفى منوف العام ، ونخبة من أكبر الاطباء في مجال الجراحة العامة بمنوف وذلك للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى منوف العام.

وأعرب وكيل الوزارة، عن سعادته لإجراء مثل هذه العمليات للقضاء عن قوائم الانتظار وتحقيق آمال واحلام المواطن من توافر وجودة تقديم الخدمة العلاجية علي اكمل وجه.

وأشار إلى أن هذه الملحمة الطبية شارك بها نخبة من أكبر الاطباء في مجال الجراحة العامة بمنوف باحدث المعدات الطبية بقيادة الدكتور هاني سيدهم رئيس قسم الجراحة بمستشفى منوف ، وبحضور قامات الجراحة بمنوف وهم الدكتور أسامة أبو ليلة ، والدكتور حافظ مطر من قسم التخدير بالمستشفى ، والدكتور ابراهيم الخضبية ، والدكتور بهجت الشقنقيري .

ومن جانبه وجه الدكتور وكيل الوزارة الشكر لجميع العاملين بالمستشفى خاصة بقسم الجراحة والتخدير والتمريض ومكافحة العدوى متمنيا لهم دوام التوفيق فيما يقدمونه لخدمة المواطنين .