وزير الصحة الألمانى يحذر من موجة خامسة هائلة لمتحور أوميكرون

قال وزير الصحة الألمانى كارل لوترباخ، إنه يتوقع أن يؤدى متحور أوميكرون إلى "موجة خامسة هائلة" من الوباء. وقال لوترباخ، أستاذ علم الأوبئة السابق، إن ألمانيا يجب أن تستعد لتحدي "لم تشهده من قبل"، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.

وسجلت وزارة الصحة الألمانية خلال اليوم الأخير 403 حالات وفاة، و44 ألفا و997 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره إلى 108 آلاف و78 حالة والإصابات إلى 6 ملايين و701 ألف و158 حالة.

وكانت وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ قالت ، إن ألمانيا لم تطلب ما يكفي من اللقاحات ولم تخزن ما يكفي لمواصلة حملة التطعيم خلال الربع الأول من العام ، وسط مخاوف من استمرار الموجة الرابعة من الوباء في البلاد .

وقال لوترباخ لمحطة ايه اف دي العامة : أعمل منذ أيام للتخلص من نقص اللقاح، ولكن في الواقع ، ليس لدينا لقاحات كافية .

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تكافح فيه ألمانيا ارتفاعًا في عدد الحالات التي دفعت أوروبا مرة أخرى إلى بؤرة الوباء ، حيث أدى متغيرأوميكرون المكتشف حديثًا إلى الارتفاع.

وفي الأسبوع الماضي ، سجلت ألمانيا أعلى عدد من الوفيات اليومية بسبب Covid-19 منذ فبراير.

في وقت سابق من هذا الشهر، منعت الدولة الأشخاص غير الملقحين من الوصول إلى جميع الأماكن باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات ، كجزء من القيود الجديدة للحد من انتشار الفيروس.

ومع ذلك ، ظلت النسبة المئوية للمقيمين الذين تم تطعيمهم بالكامل عند أقل بقليل من 70 % لأسابيع.

وقال قادة البلاد سابقًا إنهم يفكرون في جعل التطعيم إلزاميًا على مستوى البلاد في وقت مبكر من فبراير 2022 - على الرغم من أن استمرار نقص اللقاح من المرجح أن يعرقل مثل هذا الجهد.

في غضون ذلك ، بدأت حملة التطعيم في البلاد للأطفال من سن الخامسة إلى الحادية عشرة يوم الثلاثاء.