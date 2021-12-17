وزير الداخلية التونسي يتفقد وحدات بالعاصمة بالتزامن مع احتفالات عيد الثورة

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قام وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم الجمعة، بجولة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة لمعاينة الوحدات المتمركزة والوقوف على الجاهزية والتأكيد من حسن التعامل مع المواطنين ضمانا لنجاح المظاهر الاحتفالية للشعب التونسي في عيد ثورته.

وقالت وزارة الداخلية التونسية - في بيان صادر عنها اليوم الجمعة - إنه مواكبة لاحتفالات الشعب التونسي بذكرى عيد الثورة الموافق 17 ديسمبر 2021، واعتبارًا للأعداد الكبيرة من المواطنين الذين قد يتوافدون على شارع الحبيب بورقيبة، قامت وحدات الأمن الوطني والحماية المدنية بتعزيز تواجدها بمداخل هذا الشارع مع إقامة حواجز فاصلة ونقاط تفتيش لحماية كل المواطنين على حد السواء.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد بعث برسالة جديدة لتأكيد ارتباطه بمهد الثورة التونسية باعتماد تاريخ السابع عشر من ديسمبر ذكرى حرق البائع المتجول محمد البوعزيزي لنفسه احتجاجًا على وضعه المعيشي السيئ كتاريخ رسمي للثورة بدل الرابع عشر من يناير.

وبناءً على ذلك، أصدر سعيد، في السابع من ديسمبر الجاري، أمرًا رئاسيًا باعتبار السابع عشر من ديسمبر من كل عام هو يوم عيد الثورة وتم نشر الأمر الرئاسي في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ونص الأمر الرئاسي على أن يكون هذا اليوم هو رسميًا يوم عطلة للعاملين بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.