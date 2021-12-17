اليوم السابع
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الجمعة، 17 ديسمبر 2021 05:57 م
أكرم القصاص
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وزيرة الدفاع الفرنسية تبحث مع رئيس الوزراء الهندي سبل مواجهة التحديات العالمية

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 05:30 م
وزيرة الدفاع الفرنسية تبحث مع رئيس الوزراء الهندي سبل مواجهة التحديات العالمية وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي
أ ش أ

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بحثت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى، سبل مواجهة التحديات العالمية.

وكتب السفير الفرنسي لدى الهند إيمانويل لينين - عبر حسابه على موقع (تويتر) - "فرنسا تعتبر الهند قوة رئيسية وشريكا لبناء نظام متعدد الأقطاب والدفاع عن حكم القانون في النظام الدولي ومعالجة التحديات العالمية، وذلك في ظل عالم يشهد حالة متزايدة من عدم الاستقرار".

من جهتها، ذكرت السفارة الفرنسية في الهند - في بيان بشأن زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية للهند - إن هذه الزيارة تسلط الضوء على اهتمام فرنسا بتطورات الأوضاع في منطقة الأندو - باسيفيك، وذلك بالإضافة إلى التأكيد على مركزية الهند في الاستراتيجية الفرنسية، وأن فرنسا تعرض أجندة إيجابية على دول المنطقة في الوقت الذي ترفض فيه كافة أشكال الهيمنة.

وأشارت السفارة الفرنسية إلى أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب إجراء العديد من التدريبات الجوية والبحرية والبرية الثنائية خلال العام الحالي.

 


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فرنسا

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