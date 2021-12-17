اليوم السابع
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نقل كريم الهواري المتهم فى مصرع 4 طلاب بالشيخ زايد لمستشفى السجن بوادي النطرون

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 01:42 م
نقل كريم الهواري المتهم فى مصرع 4 طلاب بالشيخ زايد لمستشفى السجن بوادي النطرون مكان الحادث
كتب بهجت أبو ضيف

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نقلت مديرية أمن الجيزة المتهم كريم الهواري المتسبب في وفاة 4 طلاب بعدما دهسهم بسيارته فى مدينة الشيخ زايد، من المستشفى الخاص الذي يتلقى العلاج بها بمنطقة العجوزة، إلى مستشفى السجن بوادي النطرون، بعد إجراء عملية كسر الحوض الذي تعرض لها، وتحسن حالته الصحية التي تسمح بنقله.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

 

 


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