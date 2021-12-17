"مياه الشرب" بالبحر الأحمر تزيل آثار الأمطار من قرية أبو رماد بحلايب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، استمرار إزالة آثار الأمطار التي سقطت صباح أمس بمنطقة أبو رماد التابعة لمدينة حلايب وتسببت في تجمعات برك مياه.

وقالت الشركة في بيان لها، أن فرق التشغيل والصيانة وفرق الازمات والطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر قامت بسحب مياه الأمطار المتراكمه بجميع المناطق التي تعرضت لتراكمات مياه الأمطار بقرية ابورماد جنوب البحر الأحمر، حيث تم الدفع بسيارات ومعدات الشركة علي الفور لمناطق تجمعات المياه لإزالة آثارها.

كما تواصل الشركة إعلانها لحالة الطوارئ واستمرار العمل بنظام النوبتجيات مع جاهزية جميع المعدات والسيارات بجميع فروع الشركة بكافة المدن لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة وتقلبات الطقس.

وتابعت أن خدمة الخط الساخن 125 والذى يعمل طوال 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل معها على الفور.