اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اللقاء تناول مبادرة حياة كريمة..

مندوب مصر بالأمم المتحدة يناقش مع وكيل السكرتير العام تعزيز التعاون

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 07:47 م
مندوب مصر بالأمم المتحدة يناقش مع وكيل السكرتير العام تعزيز التعاون مبادرة حياة كريمة
أ ش أ

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بحث السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة مع "ليو زِنمين" وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، سبل تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة.


وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الجمعة أن الجانبين ناقشا التعاون بين مصروالأمم المتحدة على الصعيد التنموي في إطار جهود مصر لتحقيق استراتيجيتها الوطنية "مصر 2030" وكذا المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تسعى لتغيير واقع الحياة في مصر من خلال رفع جودة الحياة ومستوى المعيشة لحوالي 60 مليون مواطن مصري في 5 آلاف قرية.


وتناول اللقاء كذلك موضوعات تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، واستعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.


وأعرب وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة ،خلال اللقاء، عن تقديره البالغ لدور مصر في منظومة الأمم المتحدة، وتطرق إلى زياراته لمصر التي تعرف خلالها عن قرب على التطورات الإيجابية المتلاحقة التي تشهدها مصر، مؤكداً أنها مثالٌ يُحتذَى به على الصعيد التنموي.


مندوب مصر بالأمم المتحدة

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مصر

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

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