ممثل مصر بلجنة مراجعة النظراء: الدولة قفزت نحو تعزيز الحوكمة من خلال الإصلاحات

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أكد السفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية فى إطار عضوية مصر الإفريقية لمراجعة النظراء، أن مصر تخطو خطوات ثابتة صوب تعزيز الحوكمة ومبادئها من خلال برنامج الإصلاحات الذي تقوم به الدولة على مختلف الأصعدة والمستويات.

وقال السفير راشد – في مقال حمل عنوان (القيادة الملهمة) نشر بأول دورية متخصصة في شئون منع ومكافحة الفساد والتوعية المجتمعية بمخاطره، أصدرتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، تحت اسم (ضمير الوطن) – إن تقوية العلاقات مع الدول الإفريقية جاءت على صدارة أولويات السياسة المصرية، خاصة منذ عام 2014، حيث شهدت هذه الفترة نشاطا مصريا مكثفا في أعمال الاتحاد الإفريقي ومؤسساته؛ تأكيدا لدور مصر الريادي في القارة.

وأشار إلى العديد من المشاركات المصرية رفيعة المستوى أمام مختلف المحافل الإفريقية، إلى جانب استضافة مصر للعديد من المؤتمرات والأنشطة الإفريقية، مبرزا تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019.

وأضاف أن مصر انضمت لعضوية الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء في عام 2004، وانعكاسا لحرص الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تعزيز الحوكمة؛ قام وفد من الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء بزيارة مصر، وأكدت الحكومة المصرية - خلال هذه الزيارة - دعم مصر لأهداف الآلية؛ انطلاقا من الخطوات، التي تتخذها مصر لإرساء مبادئ وممارسات الحوكمة الرشيدة على المستوى الوطني، وحرصها على التعاون الوثيق مع أشقائها الأفارقة في هذا المجال.

ونوه بالإشادات الإفريقية، بحضارة مصر وحاضرها، والتي جاءت خلال قمة الاتحاد الإفريقي في 8 فبراير عام 2020 بأديس أبابا، حيث أبرز تقرير المراجعة الخاص بجمهورية مصر العربية في إطار الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، عناصر القوة والإنجازات التي حققتها مصر، كما احتوى سردا لأفضل الممارسات التي تشهدها البلاد كنموذج يحتذى، وفي مقدمتها القيادة التحويلية للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تضمن تعريفا لتلك القيادة، التي وصفها التقرير بأنها "القيادة الملهمة، التي تمثل قدوة وتؤدي إلى رفع مستوى الأداء الجماعي نحو تحقيق النجاح، وتلبي بشكل فعال احتياجات واهتمامات مواطنيها.

واستعرض السفير راشد مسار مشاركة مصر في الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية في إطار عضوية مصر في الآلية الإفريقية من 20 شخصية مصرية، تضمنت ممثلين عن البرلمان والمجتمع المدني ومنظمات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الجهات الحكومية المعنية، وقد قامت اللجنة الوطنية بتكليف مراكز البحوث المشهود لها بالكفاءة والخبرة لإعداد تقرير التقييم الذاتي حول الحوكمة، والذي يستعرض أداء مصر في المحاور الأربعة الخاصة بالآلية.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من إعداد تقرير التقييم الذاتي من قبل مراكز البحوث واعتماده من جانب اللجنة الوطنية، جرى إرساله إلى السكرتارية القارية للآلية، حيث قامت بعثة المراجعة من الألية بزيارة مصر في الفترة من أول ديسمبر حتى 18 ديسمبر 2019، وضمت 19 من الخبراء الأفارقة، برئاسة وزير خارجية نيجيريا الأسبق إبراهيم جمباري، عضو لجنة الشخصيات البارزة بالجالية.

وواصل السفير راشد قائلا: لقد قامت بعثة المراجعة بعرض التقرير على قمة الآلية في 8 فبراير 202 بأديس أبابا، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، بحضور الرئيس السيسي، حيث اعتمدته القمة ليكون أول تقرير مراجعة لجمهورية مصر العربية في إطار الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء.

كما أشار السفير إلى الإشادة الإفريقية باتخاذ الدولة المصرية العديد مما وصفه التقرير بـ"القرارات والمبادرات الجريئة؛ لتحقيق التنمية المستدامة والضرورية لتغيير حياة المصريين، والتي تدل على الإرادة السياسية القوية للقيادة المصرية والتزامها ليس فقط بإصلاح المشهد الاجتماعي والاقتصادي الوطني من خلال إجراءات وتشريعات وسياسات جديدة، ولكن أيضا بتنفيذها.

وذكر السفير أن الإشادة الإفريقية بمصر تضمنت العديد من النقاط، أبرزها تعزيز مكانة المرأة وتحقيق التنمية الاحتوائية، بمشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة، وتطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات الكبرى، ومعالجة تحديات الزيادة السكانية، كما جاءت الإشادة عن أفضل الممارسات التي اشتملت على دور الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، ومكافحة الفساد، وبرنامج (تكافل وكرامة)، وتوسيع نطاق تدابير الحماية الاجتماعية، وتعزيز الوئام الديني، والخدمة المدنية القائمة على الجدارة، وانتهاج مصر سياسة حكيمة في مجال الطاقة، ونجاحها في تحقيق فائض من الطاقة وتنويع مصادرها، وإنشاء محطة بنبان للطاقة الشمسية، وتوسيع قناة السويس التي جاء بالتقرير أنها "إنجاز يدعم الاقتصاد الوطني، ودور مصر كمركز للتجارة العالمية، وأنها عنصر رئيسي في رؤية مصر الأشمل لتحديث الاقتصاد المصري والنهوض به، وأن أحد أهدافها يأتي في إطار تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأكد السفير أن مصر قدمت برنامج عمل وطنيا يقوم على نتائج تقرير التقييم الـذاتي في إطار عملية المراجعة، كما أنـه يستند إلـى ويتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وأجندة إفريقيا 2063، وبرنامج عمل الحكومة، كما يقـوم برنامج العمل على الأولويات الوطنية المتمثلة في: تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز النمو الاقتصادي، والإصلاح الإداري، ومنع ومكافحة الفساد، وتمكين الإدارة المحلية، وتحسين وحماية البيئة، والتمكين السياسي ومكافحة الإرهاب.

ونقل السفير راشد كلمة الرئيس السيسي - في قمة الآلية التي اعتمدت تقرير بعثة المراجعة - حيث قال "يأتي استكمال مصر لعملية المراجعة الطوعية من جدية الخطوات التي تتخذها مصر لتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية، كما أنها تحقق مصلحة مصرية خالصة، ونتطلع إلى استمرار تبادل الخبرات مع أشقائنا في إفريقيا في هذا الصدد".

ودورية (ضمير الوطن)، هي مجلة نصف سنوية، أطلقتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، وصدر العدد الأول منها قبل أيام، باللغات العربية، والإنجليزية والفرنسية، وجرى عرضها في الجناح الخاص بهيئة الرقابة الإدارية بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ.